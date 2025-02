UniCredit kontrolliert mittlerweile etwa 28 Prozent der Anteilsscheine an der Commerzbank. Rund 9,5 Prozent der Aktien halten die Italiener direkt, zudem hat sich UniCredit Zugriff auf insgesamt 18,5 Prozent durch Finanzinstrumente gesichert. Der Commerzbank-Vorstand, Arbeitnehmervertreter und die Bundesregierung haben sich klar gegen eine Übernahme durch UniCredit positioniert. Doch nicht alle stellen sich quer: Mindestens ein Grossinvestor und einige Wirtschaftsvertreter könnten sich Verhandlungen vorstellen. Die politische Opposition bleibt jedoch stark. «Feindliche Übernahmen sind hier nicht willkommen», sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein am Montag vor führenden Vertretern der Finanzbranche in Frankfurt in Richtung UniCredit. «Niemand will das, was sie da gerade tun, und deswegen ziehen Sie sich zurück.»