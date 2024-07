Mit prominenten Technologiemanagern vertraut

Als Kandidatin für das Amt der Generalstaatsanwältin in Kalifornien versicherte Harris potenziellen Spendern angeblich, sie sei «eine Kapitalistin». Die 59-Jährige gilt allgemein als vertraut mit prominenten Technologiemanagern und Investoren - der örtlichen Industrie in ihrer Heimat Bay Area. Sie nahm an der Hochzeit von Sean Parker teil, einem früheren Facebook-Manager. Ihr Schwager Tony West ist der Chefjurist vom Fahrdienst Uber.