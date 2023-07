Die EZB eilt im Kampf gegen die Inflation von Zinserhöhung zu Zinserhöhung und gelangt Volkswirten zufolge nun langsam an das Ende ihres Anhebungskurses. Für die letzte Zinssitzung vor der Sommerpause am kommenden Donnerstag in Frankfurt wird allgemein erwartet, dass die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde die Schlüsselsätze wie schon im Juni und im Mai um einen viertel Prozentpunkt anheben werden. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, würde damit auf 3,75 Prozent steigen. Es wäre bereits die neunte Erhöhung in Folge seit Beginn der Zinserhöhungsserie im Sommer 2022.