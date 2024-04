Andrea DiCenso ist Vizepräsidentin bei Loomis, Sayles & Company, einer Investmentmanagementgesellschaft und Tochter des Vermögensverwalters Natixis. Sie ist dort auch Co-Portfoliomanagerin für gemischte Total-Return-Strategien, Schwellenländeranleihen und weltweite Kredite. Darüber hinaus ist sie Senior-Strategin für die Alpha-Strategien-Gruppe und beaufsichtigt alle Devisen- und Rohstoffaktivitäten für die Multi-Asset-Produktreihe des Unternehmens und ist in erster Linie für die Vermögensallokation, die Ideenfindung, die Portfoliokonstruktion und das Risikomanagement verantwortlich. Seit 2009 ist Andrea als Strategin in der Alpha-Strategiegruppe tätig und setzt Schwellenländer- und Rohstoffthemen in den Long-only- und Multi-Asset-Produkten des Unternehmens um. Sie kam 2006 als Junior-Analystin zu Loomis Sayles, wo sie den Investment-Grade- und High-Yield-Rohstoffsektor abdeckte. Sie begann ihre Karriere in der Investmentbranche im Jahr 2003 bei Fidelity Investments als Finanzanalystin. DiCenso hat einen Bachelor of Science in Finanzen vom Bentley College und einen MBA von der Northeastern University.