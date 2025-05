Für das Gesamtjahr, über welches das Management am Freitag informiert, rechnen Analysten mit einem Umsatz von 21,41 Milliarden Euro. Dabei dürfte das organische Wachstum bei 4 Prozent gelegen haben. Im Vorjahr hatte das in Genf beheimatete Luxusgüterunternehmen Verkäufe in Höhe von 20,62 Milliarden Euro verzeichnet.