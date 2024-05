Mit Blick aufs abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24, für das am Dienstag die Zahlen vorgelegt werden, dürfte der Verlust eines Grossauftrages in den USA noch spürbar gewesen sein - allerdings nur im ersten Halbjahr. In der zweiten Jahreshälfte, über die nun zusätzlich berichtet wird, ist der Verlust dagegen «verdaut». Die grosse Handelskette Costco verkauft bekanntlich keine Hörgeräte des Schweizer Anbieters mehr. Sie tat dies zuvor unter einer Eigenmarke, für die sie auf Geräte des Branchenführers setzte.