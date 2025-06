Mit ihrer Einschätzung liegt die Morgan Stanley Analystin nun am unteren Ende der Kurszielangaben. Einzig die Bank of America liegt mit 25 Franken noch tiefer, während Jefferies mit 37 Franken am optimistischsten scheint. Die Einschätzung des Analysten wurde jedoch vor dem 6. Juni vorgenommen, wobei die Aktien zu diesem Zeitpunkt «sein schlechtestes Szenario hinsichtlich der Kapitalanforderungen bereits eingepreist haben». Durchschnittlich resultiert ein Kursziel von 31,29 Franken, was 22 Prozent Aufwärtspotenzial impliziert. Das zeigen Daten von Bloomberg.