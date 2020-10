Die Grossbank plant mit "UBS Next" den Aufbau eines Portfolios im Umfang von 200 Millionen US-Dollar und arbeitet dazu mit dem Fintech-Risikokapitalfonds Anthemis zusammen.

Mit den Kapitalbeteiligungen wolle die Bank die Verbindungen zum Fintech-Ökosystem weiter stärken, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Investmentvehikel soll primär Direktinvestitionen in Fintechs ermöglichen, die noch in einer frühen Phase seien.

Dazu gehe die Bank eine strategische Zusammenarbeit mit Anthemis ein. Das Unternehmen ist laut UBS darauf spezialisiert, Investitionsmöglichkeiten in Fintech-Unternehmen zu identifizieren. "UBS Next" wird den Angaben nach ausschliesslich von der UBS finanziert und von einem Tech-Venture-Investmentteam geleitet.

(AWP)