Profitabilität gesunken

Die Profitabilität ging indes zurück. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 2,8 Prozent auf 101,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank damit auf 11,9 von 12,4 Prozent. Als Grund für die niedrigere Profitabilität nennt das Unternehmen vor allem eine veränderte Umsatzstruktur zwischen den Segmenten und höhere Ausgaben für Vertrieb und Marketing sowie für Forschung, Entwicklung und Digitalisierung.