Kardex hat sich im Vergabeverfahren der österreichischen Bundesbeschaffung (BBG) durchgesetzt und bleibt für weitere fünf Jahre exklusiver Partner im Bereich automatisierter Lagerliftsysteme. Das Lagerlogistik-Unternehmen wird damit rund 5500 staatliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beraten und beliefern.