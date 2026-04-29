Kardex hat sich im Vergabeverfahren der österreichischen Bundesbeschaffung (BBG) durchgesetzt und bleibt für weitere fünf Jahre exklusiver Partner im Bereich automatisierter Lagerliftsysteme. Das Lagerlogistik-Unternehmen wird damit rund 5500 staatliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beraten und beliefern.
Zu den Auftraggebern gehören Ministerien, Städte, Gemeinden, ausgegliederte Unternehmen sowie Einrichtungen im Gesundheitsbereich und der Verteidigung, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.
(AWP)