Grund dafür sind hohe Investitionen in die strategischen Wachstumsinitiativen und eine schwächere Entwicklung im margenstarken Segment Automated Products, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im ersten Halbjahr 2026 werde der Betriebsgewinn auf der Stufe EBIT voraussichtlich nur rund 60 Prozent des Vorjahreswerts erreichen.