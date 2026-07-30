Im Vergleich mit den Analystenerwartungen fielen die Zahlen insgesamt leicht positiv aus - Auftragseingang, Gesamtumsatz, EBIT und Reingewinn lagen alle über oder nahe am Konsens; einzig der Umsatz von Kardex Remstar verfehlte die Erwartungen und lag nahe am unteren Ende der Bandbreite. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Kardex ein Umsatz- und Auftragswachstum von 15 bis 20 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent, und bestätigt das mittelfristige Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro für 2029 bis 2031 mit einer EBIT-Marge von 10 bis 14 Prozent.