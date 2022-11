Neben den gekürzten Finanzzielen veräussert Kardex zudem die Tochter Robomotive. Die Gründer beabsichtigen, den Anteil von 50 Prozent, den Kardex 2020 erworben hatte, zurückzukaufen. Dieser Schritt führe zu einem Abschreibungsbedarf in tiefer einstelliger Millionenhöhe bei Kardex, was aber in der neuen Guidance enthalten sei.