Auch beim Auftragseingang lief es mit einem Rekordwert besser als im Vorjahr. Die Firma erfüllte die Markerwartungen und erhöht die Dividende. Der Umsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 791,2 Millionen Euro zu. Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Abschwächung in verschiedenen Branchen habe die Investitionsbereitschaft in standardisierte Systeme zugenommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es habe deutliche Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen gegeben. Damit war das Wachstum ungebremst hoch, nachdem Kardex bereits in den Jahren 2021, 2022 und 2023 zweistellige Wachstumsraten gesehen hat.