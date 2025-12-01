Rocket Solution werde künftig als dritter Geschäftsbereich - neben Kardex Mlog und Kardex AS Solutions - vollständig in den Bereich Standardized Systems konsolidiert, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Das Start-up mit Sitz in Wächtersbach ist auf automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme für Kleinteile spezialisiert.
Rocket Solution beschäftigt rund 40 Mitarbeitende unter der Leitung von Daniela Kücken. Die Marke bleibe bestehen, schrieb Kardex weiter. Zudem werde das Unternehmen weiterhin unabhängige Systemintegratoren ausserhalb der Kardex Gruppe bedienen.
Finanzielle Details zur Übernahme wurden keine genannt. Kardex hat laut den Angaben bereits 2020 begonnen, in das Start-up zu investieren.
sc/cg
(AWP)