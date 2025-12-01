Rocket Solution werde künftig als dritter Geschäftsbereich - neben Kardex Mlog und Kardex AS Solutions - vollständig in den Bereich Standardized Systems konsolidiert, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Das Start-up mit Sitz in Wächtersbach ist auf automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme für Kleinteile spezialisiert.