Viktor Pasztor übernimmt die Leitung mit sofortiger Wirkung und soll die Position des Lagerlogistik-Unternehmens in Österreich, Slowenien, Ungarn und Rumänien stärken.

Pasztor wechselt von der Würth-Gruppe zu Kardex, wo er das österreichische Geschäft von Würth Modyf aufgebaut hat, wie Kardex am Freitag mitteilte. Kardex ist seit über 30 Jahren in der österreichischen Intralogistik-Landschaft tätig.

(AWP)