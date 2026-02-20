Viktor Pasztor übernimmt die Leitung mit sofortiger Wirkung und soll die Position des Lagerlogistik-Unternehmens in Österreich, Slowenien, Ungarn und Rumänien stärken.
(AWP)
Kardex hat Viktor Pasztor zum neuen Geschäftsführer der österreichischen Landesgesellschaft ernannt.
Viktor Pasztor übernimmt die Leitung mit sofortiger Wirkung und soll die Position des Lagerlogistik-Unternehmens in Österreich, Slowenien, Ungarn und Rumänien stärken.
