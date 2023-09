In einem für die gesamte Technologiebranche richtungsweisenden Kartellverfahren muss sich Google vor Gericht verantworten. In ihrem Eröffnungsplädoyer warfen die Anwälte des US-Justizministeriums der Alphabet-Tochter Google am Dienstag vor, mit milliardenschweren Zahlungen ihre Dominanz im Markt für Internet-Suchen zu zementieren.