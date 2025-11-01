Die Folgen der Flaute sind in den Bilanzen deutlich sichtbar. Remy Cointreau rechnet für das laufende Geschäftsjahr nun nur noch mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau bis hin zu einem leichten Plus, nachdem zuvor ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden war. Der operative Gewinn dürfte sogar im zweistelligen Prozentbereich sinken. Bei AB InBev fiel der Absatz im dritten Quartal um 3,7 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet. Auch der Umsatz verfehlte mit einem Plus von 0,9 Prozent die Prognosen. Der dänische Konkurrent Carlsberg verzeichnete einen Absatzrückgang von drei Prozent auf vergleichbarer Basis.