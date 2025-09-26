Für einige in Kalundborg hat ein weniger hektisches Tempo jedoch auch Vorteile. «Ich denke, wenn Novo für eine kurze Zeit keine neuen Mitarbeiter einstellt, werden sich einige der anderen Unternehmen in unserer Stadt freuen, denn uns fehlen Fachkräfte», sagt Bürgermeister Martin Damm. Er geht davon aus, dass die Auswirkungen nur von kurzer Dauer sein werden. «Im Moment steht Novo vor Herausforderungen, aber mit der Zeit werden sie ihre Präsenz in Kalundborg ausbauen», fügt Damm hinzu. «Sie bauen neue Fabriken, und wenn diese fertig sind, glaube ich nicht, dass sie sie leer stehen lassen werden.» Die Therapeutin Rune freut sich derweil auf mehr Ruhe. Der Baulärm beginne jeden Morgen um 7.00 Uhr. «Das zehrt an den Kräften», sagt sie.