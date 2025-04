Die Xpeng-Manager verfolgen ausserdem einen Plan, der die deutsche Autoindustrie erfolgreich machte: die globale Expansion. Gründer He betonte, angesichts der harten Konkurrenz in China sei es wichtig, im Ausland Geld zu verdienen. Xpeng erschloss im vergangenen Jahr 30 neue Märkte und hat sich für 2025 weitere 30 Länder vorgenommen. Die Hälfte des Absatzes will He künftig ausserhalb Chinas erzielen mit Europa, Südostasien, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Allerdings erhebt die Europäische Union Strafzoll auf E-Autos aus China, um den unfairen Wettbewerbsvorteil staatlicher Subventionen durch die Regierung in Peking auszugleichen. Der US-Markt ist den Chinesen in dem von US-Präsident Donald Trump verschärften Handelskrieg verschlossen.