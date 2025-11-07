Auch wenn wegen des Shutdowns bis heute kein staatlicher Arbeitsmarktbericht für September vorliegt, war bereits Anfang Oktober der Notenbankbezirk Chicago mit einer Echtzeit-Schätzung zur Stelle: Demnach hat sich die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatswert von 4,3 Prozent eingependelt. Die Schätzzahlen basieren teils auf staatlichen Umfragedaten und teils auf Quellen aus der Privatwirtschaft wie das Job-Portal Indeed und Google. Jüngst lieferte die Chicago-Fed auch die Werte für Oktober. Demnach dürfte die Quote auf 4,4 Prozent angestiegen sein. Laut dem Chef der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, deuten diese Schätzung und die meisten anderen verfügbaren Indikatoren auf eine «grosse Stabilität auf dem Arbeitsmarkt» hin. Wenn sich die Lage zu verschlechtern beginne, werde man das ziemlich schnell bemerken.