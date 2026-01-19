Während der Nasdaq 100 Index mit Rekordhöhen flirtet, werden Unternehmen wie ServiceNow auf dem niedrigsten Stand seit Jahren gehandelt. Ein Problem ist, dass die meisten Softwarehersteller mit ihren eigenen KI-Angeboten nicht viel Zugkraft gezeigt haben. Salesforce hat die Einführung seines Produkts Agentforce angepriesen, obwohl es keinen wesentlichen Einfluss auf den Umsatz hatte. Adobe hat generative KI-Funktionen in seine Foto- und Videobearbeitungssoftware integriert, aber einige KI-bezogene Kennzahlen in seinem letzten Quartalsbericht im Dezember nicht aktualisiert. Etablierte Unternehmen haben Vorteile in Bereichen wie Vertrieb und Daten, aber sie müssen eine Beschleunigung des Wachstums zeigen, damit sich die Aktien erholen können, sagte Wong. Und das scheint in naher Zukunft nicht wahrscheinlich zu sein.