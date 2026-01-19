Das neue Jahr sollte eigentlich Chancen für angeschlagene Softwareaktien bringen. Stattdessen hat die Branche den schlechtesten Start seit Jahren hingelegt.
Die Veröffentlichung eines neuen Tools für künstliche Intelligenz durch das Start-up-Unternehmen Anthropic am 12. Januar hat erneut Befürchtungen hinsichtlich einer Disruption geschürt, die Softwarehersteller schon im Jahr 2025 belastet haben.
Intuit, Eigentümer von TurboTax, brach letzte Woche um 16 Prozent ein, was den schlimmsten Einbruch seit 2022 darstellt, während Adobe und Salesforce, Hersteller von Customer-Relationship-Management-Software, beide um mehr als 11 Prozent nachgaben.
Insgesamt ist eine Gruppe von «Software-as-a-Service»-Aktien, die von Morgan Stanley beobachtet wird, in diesem Jahr bisher um 15 Prozent gefallen, nachdem sie 2025 bereits um 11 Prozent eingebrochen war. Laut Daten von Bloomberg ist dies der schlechteste Jahresauftakt seit 2022.
Neues KI-Tool schürt Disruptionsängste
«Die Nachrichten von Anthropic unterstreichen, wie schwierig es ist, einzuschätzen, wie das Wachstum in Zukunft aussehen wird», sagte Bryan Wong, Portfoliomanager bei Osterweis Capital Management, das über ein Vermögen von 7,9 Milliarden US-Dollar verfügt. «Das Tempo der Veränderungen ist so hoch wie nie zuvor, und das macht die Lage so unsicher wie nie zuvor.»
Der Claude-Cowork-Dienst von Anthropic, der als «Forschungsvorschau» veröffentlicht wurde, kann laut Angaben des Unternehmens aus Screenshots eine Tabelle erstellen oder aus einer Reihe von Notizen einen Berichtsentwurf erstellen. Es wurde schnell entwickelt, grösstenteils mit KI.
Obwohl es noch nicht erprobt ist, repräsentiert das Tool genau die Art von Fähigkeiten, die Investoren befürchtet haben - und verstärkt die zunehmend festgefahrenen bärischen Positionen, so Jordan Klein, Spezialist für den Technologiesektor bei Mizuho Securities.
«Viele Käufer sehen keinen Grund, Software zu besitzen, egal wie günstig oder heruntergehandelt die Aktien sind», schrieb Klein in einer Mitteilung an Kunden vom 14. Januar. «Sie gehen davon aus, dass es derzeit keine Katalysatoren für eine Neubewertung gibt», sagte er und bezog sich dabei auf das Potenzial für höhere Bewertungsmultiplikatoren.
Der jüngste Ausverkauf hat die ohnehin schon klaffende Lücke zwischen der Performance von Softwareunternehmen und anderen Bereichen des Technologiesektors noch vergrössert. Die Angst vor der Konkurrenz durch neue KI-Dienste überschattet Eigenschaften wie hohe Gewinnmargen und wiederkehrende Einnahmen, die die Gruppe jahrelang in den Augen der Marktprofis attraktiv gemacht haben.
Während der Nasdaq 100 Index mit Rekordhöhen flirtet, werden Unternehmen wie ServiceNow auf dem niedrigsten Stand seit Jahren gehandelt. Ein Problem ist, dass die meisten Softwarehersteller mit ihren eigenen KI-Angeboten nicht viel Zugkraft gezeigt haben. Salesforce hat die Einführung seines Produkts Agentforce angepriesen, obwohl es keinen wesentlichen Einfluss auf den Umsatz hatte. Adobe hat generative KI-Funktionen in seine Foto- und Videobearbeitungssoftware integriert, aber einige KI-bezogene Kennzahlen in seinem letzten Quartalsbericht im Dezember nicht aktualisiert. Etablierte Unternehmen haben Vorteile in Bereichen wie Vertrieb und Daten, aber sie müssen eine Beschleunigung des Wachstums zeigen, damit sich die Aktien erholen können, sagte Wong. Und das scheint in naher Zukunft nicht wahrscheinlich zu sein.
Andere Technologiebereiche blicken zuversichtlicher in die Zukunft
Laut Daten von Bloomberg Intelligence wird sich das Gewinnwachstum von Software- und Dienstleistungsunternehmen im S&P 500 von geschätzten 19 Prozent im Jahr 2025 auf 14 Prozent im Jahr 2026 verlangsamen. In anderen Technologiebereichen sieht die fundamentale Lage weiterhin rosiger aus.
Nehmen wir zum Beispiel die Chiphersteller. Unternehmen wie Nvidia haben dank der Zusagen von Technologieriesen wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta, in diesem Jahr aggressiv in KI-Infrastruktur zu investieren, eine bessere Sichtbarkeit ihres Umsatzwachstums. Laut Bloomberg Intelligence wird für Aktien aus dem Halbleiterbereich für 2025 ein Gewinnwachstum von fast 45 Prozent erwartet, das sich 2026 auf 59 Prozent beschleunigen soll.
«Der Grund für die überdurchschnittliche Performance der Chiphersteller liegt darin, dass sich ihre Fundamentaldaten deutlich verbessern und angesichts ihrer Kunden mehr Sicherheit hinsichtlich ihres Wachstums besteht», sagte Jonathan Cofsky, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. «Gleichzeitig besteht viel weniger Sicherheit darüber, wie KI das Software-Ökosystem verändern wird.»
Zusehends günstiger bewertet
Unterdessen werden die Bewertungen für Softwareunternehmen immer günstiger. Der Morgan Stanley-Korb wird mit dem 18-fachen des für die nächsten 12 Monate prognostizierten Gewinns bewertet, was den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen darstellt und deutlich unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von mehr als dem 55-fachen liegt.
«Der Grund für die hohen Multiplikatoren der Softwareunternehmen liegt darin, dass sie auf Abonnements basieren und wiederkehrende Einnahmen erzielen, die man fast unbegrenzt in die Zukunft extrapolieren kann», sagte Wong von Osterweis Capital. «Es ist schwer zu sagen, mit welchem Vielfachen sie gehandelt werden sollten, wenn sie gegen KI-Agenten antreten, die rund um die Uhr arbeiten und Aufgaben erledigen können, wobei grosse Projekte innerhalb eines Tages abgeschlossen werden.»
Diese gedrückten Bewertungen sind jedoch einer von mehreren Faktoren, die einige Wall-Street-Experten dazu veranlassen, sich optimistisch über eine Erholung des Sektors zu äussern. Barclays geht davon aus, dass Softwareaktien im Jahr 2026 «endlich eine Pause einlegen» werden, da die Kundenausgaben stabil bleiben und die Bewertungen attraktiv sind.
Goldman Sachs erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von KI den Softwareunternehmen eher als Rückenwind dienen wird, da sich dadurch der gesamte adressierbare Markt vergrössert. D.A. Davidson argumentiert, dass 2026 ein guter Zeitpunkt für eine selektive Rückkehr zu dieser Gruppe ist, da die Fundamentaldaten vieler Softwareunternehmen von den Narrativen überschattet wurden.
«Wir können noch nicht sagen, dass die Wende gekommen ist, da die existenziellen Ängste vor KI noch eine Weile bestehen bleiben werden, aber der Sektor sieht tatsächlich interessanter aus», sagte Chris Maxey, Geschäftsführer und Chef-Marktstratege bei Wealthspire, das über ein Vermögen von 580 Milliarden Dollar verfügt. «Die Gruppe ist noch kein absoluter Kauf, aber wir nähern uns diesem Punkt.»
