Die Aktien des irischen Unternehmens Glanbia, dem die Marke Optimum Nutrition gehört, haben sich in etwas mehr als einem Jahr mehr als verdoppelt. Die Aktie ist der grösste Gewinner im Untersegment Nahrungsmittel, Getränke und Tabak des Stoxx 600 im bisherigen Jahr 2026 und wird nahe ihrem Rekordhoch gehandelt. Glanbias’ grösster Aktionär, die Tirlán Co-Operative Society, verkaufte nach dem jüngsten Allzeithoch am 11. Juni etwa 12 Millionen Aktien und hält nach dem Verkauf noch einen Anteil von etwa 13,2 Prozent.
Die wachsende Beliebtheit von schnellen, konzentrierten und erschwinglichen Proteinprodukten hat dem in Kilkenny, Irland, ansässigen Unternehmen Glanbia als Marktführer im Bereich Nahrungsergänzungsmittel geholfen. Analysten von Barclays schätzen, dass der globale Proteinmarkt bereits etwa 1,7 Billionen US-Dollar erreicht hat und die Nachfrage in den nächsten fünf Jahren um 37 Prozent steigen könnte.
Seltener Nutzniesser der GLP-1-Durchdringung
Das Wachstum von Glanbia sei durch seine Exposition gegenüber dem Protein-Megatrend getrieben, «der zunehmend von Investoren erkannt und belohnt wird», sagte Barclays-Analyst Alex Sloane. «Es ist ein seltenes Beispiel eines Unternehmens im Lebensmittel- oder Zutatenbereich, das eher ein Nutzniesser als ein Opfer der steigenden GLP-1-Durchdringung ist», fügte er hinzu.
Der Markt für die Produkte von Glanbia erhielt einen Schub, nachdem Ärzte GLP-1-Arzneimittel-Nutzern empfohlen hatten, ihre Proteinaufnahme zu erhöhen, um einem potenziellen Verlust an Muskelmasse entgegenzuwirken, da die Medikamente den Appetit unterdrücken. Ein Sprecher von Glanbia sagte, die Proteinaufnahme sei für viele GLP-1-Nutzer während der Gewichtsabnahme eine Priorität und dies sei eine «attraktive und wachsende Verbrauchergruppe», die man als Rückenwind für die Kategorie und das Geschäft sehe. Generell ist die Verbrauchernachfrage nach Proteinprodukten jenseits von Fleisch und Milchprodukten in den vergangenen Jahren stark gestiegen, angetrieben von Gesundheits- und Wellness-Trends.
Kostendruck
Die anfängliche Anleger-Euphorie konzentrierte sich auf trinkfertige Proteinprodukte, was den Aktien des US-Nahrungsunternehmens BellRing Brands zugutekam. Das Bild veränderte sich im vergangenen Jahr, als Kostendruck und die Nachfrage nach konzentrierteren Proteinformen die Verbraucher stärker in Richtung Pulverprodukte lenkten.
«Als Haushalte und Verbraucher mehr Geld hatten, waren sie bereit, für den Komfort eines Riegels oder Shakes zu bezahlen», sagte Jeneiv Shah, Portfoliomanager bei Sarasin & Partners LLP. Die Verbraucher suchten nun nach einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis, fügte er hinzu. «Ich denke, das ist einer der Gründe, warum Glanbia sich so gut entwickelt hat.»
Analysten sagten, Glanbia habe seine Strategie an die veränderten Konsumgewohnheiten angepasst, indem es einige Marken ausserhalb des Pulversegments abgestossen und gleichzeitig Schritte unternommen habe, um seine Verbraucherbasis zu erweitern. Das Unternehmen hat Kampagnen mit dem Formel-1-Weltmeister Lando Norris und anderen Spitzensportlern durchgeführt, um die Kundenbindung zu stärken. Die Marke Isopure hat sich an Frauen gerichtet, mit Promotionen und Werbung auf TikTok, die den Verzicht auf künstliche Inhaltsstoffe hervorheben.
Eine grosse Sorge für Glanbia und seine Wettbewerber sind die gestiegenen Kosten für Whey (Molkenprotein). Das Nebenprodukt der Käseherstellung ist ein Schlüsselbestandteil in proteinangereicherten Shakes und anderen Produkten, und die unersättliche Nachfrage treibt die Kosten zunehmend in die Höhe. Analysten von Berenberg verwiesen im vergangenen Monat auf den CEO von GNC Holdings, Michael Costello, der davor gewarnt habe, dass die Nachfrage nach Proteinpulver zwar robust bleibe, weitere Preiserhöhungen aufgrund hoher Whey-Kosten jedoch zu einer Verschlechterung führen könnten. GNC ist ein wichtiger Einzelhandels- und Grosshandelspartner von Glanbia, so die Berenberg-Analysten.
Glanbia sagte, das Management von Whey-Inputkosten sei kein neues Thema und man verfüge über «ein starkes Instrumentarium, um mit dieser Volatilität umzugehen». Das Unternehmen habe sich für das Jahr «weitgehend abgesichert» und rechne weiterhin damit, dass neue Lieferungen auf den Markt kommen.
Teure Bewertung
Der Kursanstieg der Glanbia-Aktie hat die Bewertung ebenfalls teurer gemacht. Sie wird mit etwa 16,4-fachem der erwarteten Gewinne gehandelt, was etwa einem 10 Prozent Aufschlag gegenüber dem Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabaksegment des Stoxx 600 entspricht sowie rund 35 Prozent teurer ist als die eigene durchschnittliche Bewertung der vergangenen fünf Jahre.
Analysten bleiben positiv hinsichtlich der Umsatzwachstumsaussichten von Glanbia, da die Nutzung von GLP-1-Arzneimitteln zunimmt und Verbraucher zunehmend gesundheitsbewusster werden. Unter den von Bloomberg beobachteten Analysten haben sechs eine Kaufempfehlung für die Aktie, drei eine Halteempfehlung. Niemand empfiehlt den Verkauf.
Über den GLP-1-Trend hinaus bleiben die Indikatoren für die Proteinnutzung positiv. Für Barclays-Analyst Sloane unterstreichen jüngste Richtlinien der US-Regierung zur Erhöhung der täglichen Proteinaufnahme diesen Trend. «Das ist ein Hinweis auf das, was Menschen als strukturellen Wandel hin zu höherem Proteinkonsum sehen», sagte er. «Das ist keine Modeerscheinung.»
(Bloomberg/cash)