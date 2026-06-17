Der Markt für die Produkte von Glanbia erhielt einen Schub, nachdem Ärzte GLP-1-Arzneimittel-Nutzern empfohlen hatten, ihre Proteinaufnahme zu erhöhen, um einem potenziellen Verlust an Muskelmasse entgegenzuwirken, da die Medikamente den Appetit unterdrücken. Ein Sprecher von Glanbia sagte, die Proteinaufnahme sei für viele GLP-1-Nutzer während der Gewichtsabnahme eine Priorität und dies sei eine «attraktive und wachsende Verbrauchergruppe», die man als Rückenwind für die Kategorie und das Geschäft sehe. Generell ist die Verbrauchernachfrage nach Proteinprodukten jenseits von Fleisch und Milchprodukten in den vergangenen Jahren stark gestiegen, angetrieben von Gesundheits- und Wellness-Trends.