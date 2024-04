Unter den Analysten lag Oddo BHF in jüngster Vergangenheit goldrichtig, als deren Analyst das Kursziel am 12. März 2024 von 250 auf 220 Franken reduzierte - der Roche-Valor notierte damals bei 244 Franken. Gespannt darf man sein, mit welchem Schritt der Oddo-Analyst Damien Choplain aufwarten wird, nachdem das von ihm gesteckte Kursziel am 5. April erreicht wurde.