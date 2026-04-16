Innerhalb der kommenden ‌zwölf Monate sollen die Lagerbestände um eine Milliarde Euro ​reduziert werden, teilte Kering mit. Zudem wird das Filialnetz ausgedünnt: Bis Ende 2026 sollen mindestens 100 Geschäfte geschlossen werden. Bei Gucci, das im vergangenen Jahr für rund 60 Prozent des Konzerngewinns stand, soll die Verkaufsfläche um 20 Prozent und die Zahl der Outlet-Stores um ein Drittel schrumpfen. Ziel sei ‌eine Verdopplung der Umsatzdichte der Marke bis 2030. Gleichzeitig will Kering das margenstarke Schmuckgeschäft bis zum Ende des Jahrzehnts verdoppeln, um weniger anfällig für die Schwankungen des Modemarktes zu sein.