Für Kering wäre der Verkauf ein wichtiger Schritt des neuen Konzernchefs Luca De Meo, um die Verschuldung des Unternehmens zu verringern, die bei Investoren für Unruhe gesorgt hatte. De Meo ist seit September im Amt. Die Nettoverschuldung belief sich Ende Juni auf 9,5 Milliarden Euro. Der Konzern hat zudem mit einer Umsatzschwäche seiner grössten Marke Gucci zu kämpfen, da die Nachfrage nach Luxusartikeln zurückgegangen ist. Dies gilt insbesondere für den Markt in China, der mehr als ein Jahrzehnt lang das Wachstum der Branche angetrieben hatte.