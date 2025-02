«Der Technologiesektor wurde ignoriert, aber wie in anderen rein inländischen Sektoren gibt es auch hier einige Lichtblicke», sagte Sat Duhra, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors in Singapur. «Die jüngste Ankündigung von DeepSeek ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass die Industriepolitik - beispielsweise Made in China 2025 - hinter den Kulissen viele Sektoren in Richtung Weltklassestatus gebracht hat.»