Die Börsen in Shanghai und Hongkong haben 2025 das beste Jahr seit Langem abgeschlossen, angetrieben von der Begeisterung für chinesische Künstliche Intelligenz (KI). Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte auf Jahressicht um 28 Prozent zu und verzeichnete damit die beste Entwicklung seit acht Jahren. Der Shanghai Composite Index gewann 18 Prozent und verbuchte damit das beste Ergebnis seit 2019. Der Index der wichtigsten Aktienwerte in Shanghai und Shenzhen, CSI300, legte ebenfalls um 18 Prozent zu.
Die chinesischen Märkte trotzten damit im abgelaufenen Jahr dem Handelsstreit mit den USA und zunehmenden geopolitischen Spannungen. Die Aktienkurse wurden von staatlichen Konjunkturprogrammen, einem wachsenden Vertrauen in chinesische Technologie und einem aufwertenden Yuan gestützt. Am letzten Handelstag des Jahres, der in Hongkong verkürzt war, gab der Hang Seng 0,9 Prozent nach. Der Shanghai Composite legte leicht um 0,1 Prozent zu.
(Reuters)