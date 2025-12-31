Die Börsen in Shanghai und Hongkong haben 2025 das ‌beste ‌Jahr seit Langem abgeschlossen, angetrieben von der Begeisterung für chinesische Künstliche Intelligenz (KI). Der Hang-Seng-Index in ​Hongkong legte auf Jahressicht um ‌28 Prozent zu ‌und verzeichnete damit die beste Entwicklung seit acht Jahren. Der Shanghai Composite Index gewann 18 Prozent und verbuchte damit das ⁠beste Ergebnis seit 2019. Der Index der wichtigsten Aktienwerte in Shanghai und Shenzhen, CSI300, legte ​ebenfalls um 18 Prozent zu.