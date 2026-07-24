Auch die verlustreiche Auftragsfertigung gewinnt ⁠immer mehr Kunden. Die Wiederbelebung dieses Geschäftsbereichs ist einer der ​Eckpfeiler von Tans Sanierungsprogramm. ⁠Medienberichten zufolge hat der Internetkonzern Google Computerchips im Milliardenwert bestellt. Ein weiterer Kunde ist der Weltraumkonzern SpaceX ‌des Milliardärs Elon Musk. Zudem erwägt der Intel-Grossaktionär Nvidia, Intel mit der Produktion eines neuen Prozessors zu beauftragen. Mit dem iPhone-Anbieter Apple laufen ebenfalls Verhandlungen. Sowohl ‌Nvidia als auch Apple setzen bislang vor allem auf den weltgrössten Auftragsfertiger ​TSMC. Dieser arbeitet wegen der rasant wachsenden Nachfrage jedoch an der Kapazitätsgrenze.