Im vergangenen Jahr jedoch wurde deutlich, dass selbst die enormen Investitionen in immer leistungsfähigere Systeme nicht mehr den erhofften Fortschritt brachten. Vielen KI-Entwicklern fiel es schwer, die zuvor geweckten Erwartungen zu erfüllen. Besonders auffällig war dies bei OpenAI: Das Unternehmen hatte die Veröffentlichung von GPT-5 monatelang als bedeutenden Meilenstein angekündigt. Als das neue Modell schliesslich im August vorgestellt wurde, fiel die Resonanz verhalten aus. CEO Sam Altman räumte bei der Präsentation ein, dass «etwas Entscheidendes noch fehlt», um eine allgemeine künstliche Intelligenz zu erreichen.