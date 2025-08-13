Der Umsatz stieg den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um acht Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar und der Reingewinn um 14 Prozent auf 0,99 Dollar je Aktie. Im Geschäftsjahr 2024/2025 wuchsen die Erlöse um fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar und das Netto-Ergebnis um zwei Prozent auf 3,81 Dollar je Aktie. Damit übertraf Cisco teilweise seine in den vergangenen Monaten mehrfach angehobenen Ziele. Die Firma will eine Abschluss-Dividende von 0,41 Dollar je Aktie zahlen.