Für Erleichterung am Aktienmarkt sorgte zudem ein Rückgang der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen unter die Marke von fünf Prozent. Gleichzeitig gaben die Ölpreise nach. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich zeitweise auf den tiefsten Stand seit dem 9. September und kostete zuletzt 100,34 Dollar. Händler verwiesen auf Spekulationen ​über einen möglichen Durchbruch bei den Gesprächen über den Nahen Osten am Rande der UN-Vollversammlung in New York. ​US-Präsident Donald Trump hatte sich offen für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian ​gezeigt. «Wir sind darauf programmiert, den Ölpreis und die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen zu verfolgen», sagte Art Hogan, Chef-Marktstratege bei B. Riley Wealth. Beide Faktoren hätten sich zumindest kurzfristig von Gegenwind ‌in Rückenwind für den Markt verwandelt.