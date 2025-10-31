Goldman Sachs schätzt, dass die weltweiten Ausgaben für KI-Infrastruktur bis 2030 drei bis vier Billionen Dollar erreichen könnten. Allein Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet werden dieses Jahr voraussichtlich zusammen rund 350 Milliarden Dollar investieren. Die enormen Ausgaben treiben selbst die finanzstärksten Konzerne an ihre Grenzen. Microsoft gab für das letzte Quartal Rekordinvestitionen von 35 Milliarden Dollar bekannt und prognostizierte weiter steigende Ausgaben. Dies veranlasste einen Analysten von Bernstein zu der Frage, ob das Unternehmen in eine Blase investiere. Microsoft-Finanzchefin Amy Hood entgegnete, die Nachfrage übersteige weiterhin die Ausgaben. «Ich dachte, wir würden aufholen. Das tun wir nicht», sagte sie.