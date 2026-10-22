Das Volumen der auf Kredit finanzierten Aktienkäufe (Margin-Geschäfte) ist auf ein Niveau gesunken, das zuletzt Ende 2025 erreicht wurde – ein deutliches Zeichen für eine nachlassende Risikobereitschaft. Das tägliche Handelsvolumen bei chinesischen Festlandaktien bewegt sich derzeit auf dem niedrigsten Stand seit etwa 15 Monaten. Zwar bieten sich langfristig durchaus Chancen, doch kurzfristig «kann der Markt nur auf Gewinnwachstum reagieren, nicht aber auf eine Ausweitung der Bewertungskennzahlen», erklärt Kerry Goh, Chief Investment Officer bei Kamet Capital Partners mit Sitz in Singapur.