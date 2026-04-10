Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Start-up Anthropic prüft Insidern zufolge die Entwicklung eigener Chips. Damit ‌reagiere das ⁠Unternehmen auf den Mangel an Halbleitern, die für den Betrieb ⁠und die Entwicklung fortschrittlicher KI-Systeme benötigt würden, sagten drei mit dem Vorgang ‌vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. ‌Die Pläne befänden sich jedoch noch ​in einem frühen Stadium. Anthropic könne sich auch dazu entscheiden, weiterhin ausschliesslich Chips zu kaufen, sagten zwei der Insider. Bislang gebe es weder ein konkretes Design noch ein eigenes Team ‌für das Projekt, sagte eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Person. Das Unternehmen aus San Francisco lehnte eine Stellungnahme ab.