Die Pharmaindustrie setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI), um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Der grosse Traum, dass KI eigenständig bahnbrechende Wirkstoffe entdeckt, hat sich jedoch ‌bislang nicht ‌erfüllt. Stattdessen verbessert die Technologie bereits jetzt die weniger glamourösen, aber entscheidenden Prozesse im Hintergrund. Die Entwicklung eines neuen Medikaments kann ein Jahrzehnt dauern und bis zu zwei Milliarden Dollar kosten. Von der Rekrutierung von Studienteilnehmern bis zur Erstellung von Zulassungsdokumenten hilft KI, diese Prozesse effizienter zu gestalten, erklärten Vertreter von sieben grossen ​Pharmakonzernen und sechs Biotechfirmen auf der jüngsten Healthcare-Konferenz von JP Morgan in San Francisco.