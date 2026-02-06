Das nun überraschend hohe Investitionsvolumen kam weder bei Anlegern noch bei Experten gut an. Die einen verkauften die Aktie, die anderen kommentierten die Pläne kritisch: «Die Angst vor einer KI-Blase kehrt zurück», fand der Experte von Jefferies laut der «Financial Times». Die Investoren seien in einer Auszeit, was Technologiewerte betreffe. Offenbar werten sie die erhöhten KI-Investitionen als Hinweis darauf, dass es länger als bisher angenommen dauert, bis die Ausgaben zu höheren Umsätzen führen.