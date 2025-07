Dies deute darauf hin, dass KI in weniger als einem Jahr eingesetzt werden kann, um ungelöste Forschungsprobleme der Mathematik zu lösen, sagte der Mathematikprofessor und Gastforscher in Googles KI-Abteilung DeepMind, Junehyuk Jung. Da der KI mathematische Fragen in natürlicher Sprache gestellt werden können, ergebe sich ein neues Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen KI und Mathematikern, erklärte Jung gegenüber Reuters.