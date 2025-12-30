Das markiert einen Wandel gegenüber den vergangenen Jahren, in denen Nvidia - das ursprüngliche «Hacke und Schaufel»-Unternehmen im KI-Bereich - fest an der Spitze des S&P 500 verankert war. Der Chiphersteller legte 2025 zwar um 40 Prozent zu, landete damit aber nur auf Rang 71 im Index. Während Nvidia und die Cloud-Hyperscaler Microsoft, Meta Platforms und Alphabet den Markt aufgrund ihrer Grösse weiter stützen, haben sich ihre prozentualen Kursgewinne abgeschwächt.