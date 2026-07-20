Zugleich liegt ein Ende der Gewalt im Persischen Golf nach jüngsten ​Signalen aus Washington und Teheran in weiter Ferne: US-Aussenminister Marco ​Rubio kündigte weitere Massnahmen gegen den Iran an, weil ​dieser nach seinen Worten unvermindert die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus angreift. Dies trieb die Ölpreise ‌um 2,5 Prozent nach oben, nachdem sie vergangene Woche um 15 Prozent zugelegt hatten. Viele der grössten Volkswirtschaften Asiens sind rohstoffarm und daher weitgehend auf Energieimporte angewiesen.