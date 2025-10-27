Zwei Tage in dieser Woche werden wahrscheinlich die Richtung des US-Aktienmarktes für den Rest des Jahres vorgeben. Am Mittwoch und Donnerstag werden fünf Unternehmen, auf die etwa ein Viertel des S&P 500 Index entfällt - Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Apple - ihre Quartalszahlen vorlegen. Neben den Einblicken in ihre Geschäftsbereiche, die von Cloud Computing und E-Commerce bis hin zu elektronischen Geräten und digitaler Werbung reichen, werden sich die Anleger auf ihre Aussichten für die Entwicklung künstlicher Intelligenz konzentrieren.
Die Ausgaben für künstliche Intelligenz haben den dreijährigen Bullenmarkt angetrieben. Doch zunehmend stellt sich die Frage, wann die Unternehmen aus diesen Investitionen Erträge erzielen werden – eine Unsicherheit, die die Begeisterung dämpfen könnte. Diese Woche «könnte darüber entscheiden, ob die Rallye weitergeht oder eine Pause einlegt», so Talley Leger, Chefmarktstratege bei der Wealth Consulting Group, die ein Vermögen von 5 Milliarden Dollar verwaltet.
Die Ertragssaison hat bisher einen guten Start hingelegt. Die Ergebnisse von mehr als einem Viertel der Unternehmen im S&P 500 liegen vor, und etwa 85 Prozent dieser Firmen haben die Schätzungen der Wall Street übertroffen - das beste Ergebnis seit vier Jahren, wie aus den von Bloomberg Intelligence zusammengestellten Daten hervorgeht.
Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, die Sorgen über ein Wiederaufflammen der Handelsspannungen zwischen den USA und China und die Kreditrisiken im Bankensystem zu zerstreuen. Und sie hat einen Aufschwung des S&P 500 ausgelöst, der den Leitindex wieder auf ein Rekordhoch treibt, nachdem ein Ausverkauf Anfang Oktober die schlechteste Woche seit fast fünf Monaten ausgelöst hatte. Die so genannten «Magnificent Seven», zu denen neben den fünf Unternehmen, die Bericht erstatten, auch die Nvidia und Tesla gehören, sind für fast die Hälfte des 15-prozentigen Anstiegs des S&P 500 in diesem Jahr verantwortlich.
Um die Gewinne aufrechtzuerhalten, erwarten die Anleger jedoch von den Tech-Giganten die Zusicherung, dass der Fluss von Dutzenden von Milliarden Dollar für die Computerinfrastruktur anhalten wird - und sich letztendlich auszahlen wird.
Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta werden in ihren laufenden Geschäftsjahren voraussichtlich zusammen 360 Milliarden Dollar für Investitionen ausgeben, von denen ein Grossteil auf KI entfällt. Laut den von Bloomberg zusammengestellten Analystenschätzungen werden diese Ausgaben im nächsten Jahr auf fast 420 Milliarden Dollar ansteigen.
Die KI-Ausgaben von Big Tech haben in diesem Jahr die Aktien einer ganzen Reihe von Branchen in die Höhe getrieben, von Halbleiterherstellern über Netzwerkunternehmen bis hin zu Versorgungsunternehmen. Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt und einer der grössten Nutzniesser dieser Ausgaben, wird voraussichtlich am 19. November die Zahlen vorlegen.
Positive Anzeichen
Bisher ist das Umsatzwachstum aus KI-bezogenen Diensten am deutlichsten in den Cloud-Computing-Geschäften von Amazon, Microsoft und Alphabet zu erkennen, was diese Einheiten zu einem Schwerpunkt in den Gewinnberichten macht. Meta hat ausserdem erklärt, dass seine KI-Investitionen das Ad-Targeting und das Engagement in seinen Social-Media-Bereichen verbessern.
Die Ausgaben übersteigen jedoch bei weitem die Einnahmen, die diese Unternehmen mit KI erzielen. Aber die Anleger haben den Konzernen dennoch Vertrauen geschenkt und die Aktien von Big Tech in diesem Jahr in die Höhe getrieben, weil sie darauf wetten, dass die Ausgaben es ihnen ermöglichen werden, die Technologie zu dominieren, wenn sich die Technologie verbreitet und neue KI-Anwendungsfälle entstehen.
«Solange wir keine Anzeichen für Risse in der KI-Capex-Story oder in den KI-Monetarisierungsaussichten sehen, wäre das meiner Meinung nach genug, um den Bullenmarkt zu unterstützen», sagte David Lefkowitz, Leiter der US-Aktienabteilung bei UBS Global Wealth Management, die ein Vermögen von über 4,5 Billionen Dollar verwaltet. Dennoch drohen die hohen Investitionsausgaben eines der wertvollsten Attribute der Gruppe zu beeinträchtigen: das überragende Gewinnwachstum.
Laut den von Bloomberg Intelligence zusammengestellten Daten wird für die Magnificent Seven im dritten Quartal ein Gewinnwachstum von 14 Prozent erwartet, gegenüber 27 Prozent im zweiten Quartal. Das ist fast doppelt so viel wie das erwartete Gewinnwachstum von 8 Prozent für den breiteren S&P 500, aber es wäre auch das langsamste Tempo für die Gruppe seit dem ersten Quartal 2023.
Big Tech-Firmen haben jedoch in der Vergangenheit immer wieder Gewinne gemeldet, die weit über den Schätzungen der Wall Street lagen. Darauf setzen viele Anleger, da die Gewinnübertreibungen laut Leger von Wealth Consulting «die grösste Quelle der Stärke» für den Aktienmarkt waren.
«Das deutet darauf hin, dass die Erwartungen noch viel Spielraum nach oben haben», so Leger. «Das verheisst Gutes für diese Saison.»
(Bloomberg)