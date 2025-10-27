Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, die Sorgen über ein Wiederaufflammen der Handelsspannungen zwischen den USA und China und die Kreditrisiken im Bankensystem zu zerstreuen. Und sie hat einen Aufschwung des S&P 500 ausgelöst, der den Leitindex wieder auf ein Rekordhoch treibt, nachdem ein Ausverkauf Anfang Oktober die schlechteste Woche seit fast fünf Monaten ausgelöst hatte. Die so genannten «Magnificent Seven», zu denen neben den fünf Unternehmen, die Bericht erstatten, auch die Nvidia und Tesla gehören, sind für fast die Hälfte des 15-prozentigen Anstiegs des S&P 500 in diesem Jahr verantwortlich.