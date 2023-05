Die strategische Beteiligung des Unternehmens an ChatGPT, die Anfang des Jahres durch eine zusätzliche Investition in Höhe von 10 Milliarden Dollar in Open AI verstärkt wurde, könnte Microsoft die Möglichkeit bieten, dem AWS-Angebot von Amazon Anteile im Cloud-Bereich abzunehmen. "Microsoft befindet sich in einer beneidenswerten Position, um in diesem Cloud-Wettrüsten in den nächsten zwölf bis 18 Monaten Marktanteile gegenüber AWS im Unternehmensbereich zu gewinnen", so Ives.