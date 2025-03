Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Franken, wie Valora am Dienstag mitteilte. Profitieren konnte die Gruppe in der Schweiz von einem Zuwachs im Convenience-Geschäft sowie zusätzlichen avec-Tankstellenshops. Weiter trug auch der Grosshandel mit Laugenbackwaren insbesondere in den USA zum Wachstum bei.