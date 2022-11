In der ersten Jahreshälfte verloren bekannte Hedgefonds wie Tiger Global Management und Maverick Capital heftig. In dritten Quartal nahmen sie relativ geringfügige Änderungen an ihren Portfolios vor. Tiger Global hat in den ersten zehn Monaten des Jahres über die Hälfte an Kurswert verloren und im dritten Quartal nur fünf Aktien ins Portfolio aufgenommen, darunter den Zahlungsdienstleister Paypal, und 14 Positionen ganz verkauft. Maverick hat 183 Käufe angemeldet, aber alles zu relativ kleinen Beträgen.