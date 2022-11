Damals hatte die Überflutung im wichtigsten Werk zu grossen Verlusten geführt. Nun blickt das Unternehmen positiv in die Zukunft. So wurde der Umsatz auf 138,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Auftragseingang war mit 156,1 Millionen der höchste innerhalb des ersten Halbjahres der Unternehmensgeschichte nach 114,9 Millionen im Vorjahr, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Der Auftragsbestand liegt mit 285,9 Millionen mehr als 31 Prozent über dem Vorjahr.