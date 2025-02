Klingelnberg wird Teile der geplanten Umsätze in der Automobilindustrie nicht realisieren können, teilte das in der Verzahnungsindustrie tätige Unternehmen am Donnerstag mit. Die konjunkturelle Schwäche in Deutschland, insbesondere der europäischen Automobil- und Zulieferindustrie, habe zum Teil starke Rückgänge bei den Absatzzahlen von Fahrzeugen zur Folge und wirke sich negativ auf eine Vielzahl von Zulieferern aus.