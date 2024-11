Konkret hielt Wolle zuletzt 3,348 Prozent an Klingelnberg. Wie aus einer am Dienstag publizierten Offenlegungsmeldung der Schweizer Börse hervorgeht, hält Wolle nun 295'990 Klingelnberg-Aktien. Das sind knapp 72'000 mehr, als er laut Geschäftsbericht per Ende März 2024 gehalten hatte. Der die Meldung auslösende Aktienkauf erfolgte vergangenen Freitag - einen Tag nach der Publikation der Halbjahreszahlen.