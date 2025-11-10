Welche weiteren Vorteile haben 1e-Pläne für die Versicherten?

Neben der grösseren Flexibilität sind die Beiträge steuerabzugsfähig. Zudem entgehen die 1e-Versicherten der Umverteilung zwischen aktiv Versicherten und Rentnern. Eine solche Umverteilung hat aufgrund sich verändernder Umstände, besonders der gestiegenen Lebenserwartung, eingesetzt: Dem Grundsatz nach spart in der zweiten Säule zwar jeder und jede für sich selbst. Ein Teil der Pensionskassen muss nun aber Geld von den aktiv Versicherten für die schon eingegangenen Rentenversprechen einsetzen.