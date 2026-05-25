An den Zapfsäulen merke man den Krieg am Golf sehr schnell, so Sturm weiter. «Aber bis dessen Folgen auch bei hiesigen Firmen ankommen und die Aufträge einbrechen, kann es etwas dauern.» Die grosse Frage sei, wie lange die Strasse von Hormus geschlossen bleibe. Das Ausbleiben der Öl- und Gaslieferungen trifft vor allem Asien hart, aber mit Verzögerung auch die Schweiz.