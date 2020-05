Die Bank of China hat ihre Schätzung darüber erhöht, wie viel Geld Privatanleger beim Kollaps eines an US-Rohöl-Futures gebundenen Produktes verloren haben: 7 Milliarden Yuan (963 Millionen Franken) gingen verloren, 11 mal mehr als zunächst angenommen.

Die Schätzung der Verluste für Kunden in ganz China stieg von etwa 600 Millionen Yuan Mitte letzter Woche, nachdem mehr Informationen aus den über 10'000 Filialen gesammelt wurden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Zahl ist noch nicht endgültig und kann sich erneut ändern, wenn mehr Filialdaten untersucht werden, sagte eine der Personen.

Die Verluste entstanden im Zusammenhang mit dem Ölpreisrutsch der Sorte West Texas Intermediate unter Null. Am 20. April wickelte die Bank WTI-Kontrakte für Mai, auf denen ihr Produkt "Crude Oil Treasure" basiert, bei minus 37,63 Dollar je Barrel ab. Hunderte Bank-of-China-Kunden haben im Internet gegen das Vorgehen der Bank beim Kontrakt-Rollover protestiert und forderten sie auf, einen Teil der Verluste zu übernehmen.

Die Bank of China lehnte eine Stellungnahme ab. Seit der Einführung des Produkts im Januar 2018 wurde weder das Volumen noch die Performance des "Crude Oil Treasure" bekannt gegeben.

(Bloomberg/cash)